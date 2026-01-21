Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont achevé mardi soir une immense parade populaire de plusieurs heures à travers Dakar.
CAN-2025: les Lions acclamés à Dakar
