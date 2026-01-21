Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique au Maroc, ont vécu mardi une immense parade populaire de plusieurs heures à travers Dakar, durant laquelle leur triomphe a été célébré par des dizaines de milliers de supporters fous de joie. Ils ont ensuite été honorés officiellement par le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement.
CAN 2025 : les joueurs sénégalais accueillis en héros à Dakar
