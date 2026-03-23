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CAN 2025 : le trophée "protégé" par l'armée sénégalaise pour échapper au Maroc ?

information fournie par France 24 23/03/2026 à 23:00

Le 17 Mars dernier, la CAF a retiré le titre de champion d’Afrique au Sénégal au profit du Maroc. Mais les Lions de l’Atlas n’ont toujours pas récupéré leur trophée. Selon les internautes, ce serait parce que le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw l'aurait déposé dans une caserne pour qu'il soit protégé par des militaires ! En réalité, les images datent de février dernier et montrent une tournée de célébration des Lions de la Teranga qui était effectivement passée par une caserne.

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