La foule continue à grossir mais la free party géante commencée vendredi sur un champ de tir militaire près de Bourges se poursuit sans incident majeur, selon la préfecture qui renouvelle les appels à la prudence.
Bourges: la free party géante sur un terrain militaire se poursuit
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