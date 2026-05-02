"Je sais que certains rêvent de voir des différences majeures entre Jordan et moi, je crois qu'il n'y en a pas," dit la cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen lors d'un déplacement à la foire de Sens (Yonne), quelques jours après un couac avec Jordan Bardella sur les "surprofits" pétroliers. IMAGES
"Pas de différences majeures entre Jordan et moi", affirme Marine Le Pen dans l'Yonne
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