Le Nigeria a battu le Mozambique (4-0) alors que l'Égypte s'est défait du Bénin (3-1) en prolongations.
CAN 2025: le Nigeria et l'Égypte tiennent leur rang et rejoignent les quarts
