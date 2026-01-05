L'Egypte, l'un des favoris de la compétition, a eu besoin de la prolongation pour éliminer le Bénin en 8e de finale (3-1 a.p.), et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations, lundi à Agadir. Le Bénin avait égalisé à la fin du temps réglementaire. Les Egyptiens affronteront soit la Côte d'Ivoire, tenante du titre, soit le Burkina Faso au tour suivant.
CAN-2025 : l'Egypte de Mohamed Salah se qualifie de justesse pour les quarts
