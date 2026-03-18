Demande d'ouverture d'une enquête pour "soupçons de corruption", et saisine du Tribunal arbitral du sport: le Sénégal contre-attaque pour contester le retrait de son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc. La CAF a "déclaré l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale", pourtant remportée 1-0 après prolongation, "le résultat étant homologué sur le score de 3-0" en faveur du Maroc. L'analyse de Sylvère-Henry Cissé, journaliste sportif, dans ce journal.
CAN-2025 : déchu de son titre, le Sénégal riposte pour contester la décision de la CAF
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