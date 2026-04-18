Le pape Léon XIV arrive en papamobile au stade de Douala pour une grande messe en plein air, au troisième jour de sa visite au Cameroun. IMAGES
Cameroun: le pape Léon XIV arrive au stade de Douala en papamobile
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