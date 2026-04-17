Ces dernières semaines, des critiques ont émergé dans l’espace informationnel russe quant à une mauvaise gestion du pays par les autorités. La vidéo d’une influenceuse célèbre, notamment, a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux ? Mais peut-on vraiment critiquer Vladimir Poutine ? Décryptage.
Russie : peut-on encore critiquer Vladimir Poutine ?
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