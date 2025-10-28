Au Cameroun, un calme précaire règne mardi dans les villes secouées la veille par des manifestations sporadiques après l'annonce de la nouvelle réélection du président Paul Biya, contestée par son principal rival Issa Tchiroma Bakary.
Calme relatif au Cameroun au lendemain de l'annonce de la victoire de Paul Biya à la présidentielle.
