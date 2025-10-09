"C'est indescriptible, comme une joie spontanée, un enthousiasme, des larmes", dit une Israélienne venue sur la place des Otages de Tel-Aviv pour célébrer l'annonce d'un accord de cessez-le-feu à Gaza conclu entre Israël et le Hamas, visant à libérer les otages.
"C'est ça l'espoir" : des Israéliens célèbrent l'accord de cessez-le-feu à Tel-Aviv
