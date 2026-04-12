Un an après le lancement de la “Révolution progressiste populaire” par le capitaine Ibrahim Traoré, quel bilan tirer au Burkina Faso ? Situation sécuritaire dégradée selon plusieurs sources, espace politique restreint, recomposition géopolitique avec l’Alliance des États du Sahel…Le journaliste d’investigation Newton Ahmed Barry, ancien président de la CENI et aujourd’hui en exil, livre son analyse dans le Journal de l’Afrique.
Burkina Faso : un an de révolution de Traoré, analyse de Newton Ahmed Barry
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