Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure affirme, à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon, que le gouvernement et les socialistes n'en étaient "pas encore" au stade du compromis mais s'en "approchaient" sur les budgets. SONORE
Budgets: "pas encore" de compromis mais "nous progressons", dit Olivier Faure
