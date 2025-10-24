Pendant que le président américain Donald Trump change une nouvelle fois d’attitude vis-à-vis de la Russie et promet des sanctions "énormes" contre son secteur pétrolier, le président russe Vladimir Poutine poursuit ses buts de guerre. La Russie se targue d’un "avantage stratégique" sur les lignes de front en Ukraine. Le budget adopté par la Douma est résolument militaire, et Vladimir Poutine mène de nouveau essais nucléaires, prévus pour répondre à une prétendue "menace" à l’intégrité territoriale de la Russie.
Budget militaire et essais nucléaires : la Russie poursuit ses buts de guerre
