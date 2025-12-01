Le premier secrétaire du PS Olivier Faure, accompagné de parlementaires, arrive à Matignon pour une rencontre cruciale avec le Premier ministre Sébastien Lecornu qui cherche un compromis sur les budgets, dont celui de la Sécurité sociale, de retour dans l'hémicycle à partir de mardi. IMAGES
Budget: les socialistes arrivent à Matignon pour une rencontre cruciale
