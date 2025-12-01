"Je ne suis pas un papa pour rassurer ou inquiéter les gens", a déclaré Sébastien Lecornu, à la sortie d'une réunion avec la ministre de la Défense, Catherine Vautrin, et les membres des commissions parlementaires chargées de la Défense à Brienne.
Budget: "Je ne suis pas un papa pour rassurer ou inquiéter les gens", dit Lecornu
