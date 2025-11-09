 Aller au contenu principal
Budget de la Sécu: contre la partie "recettes", RN et LFI font "le jeu du pire" (Faure)

information fournie par AFP Video 09/11/2025 à 10:00

Le patron du parti socialiste Olivier Faure estime que le Rassemblement national et La France insoumise ont fait "le jeu du pire", en votant contre la partie "recettes" du budget de la Sécurité sociale, qui a été adoptée à 15 voix près.

2

