Le patron du parti socialiste Olivier Faure estime que le Rassemblement national et La France insoumise ont fait "le jeu du pire", en votant contre la partie "recettes" du budget de la Sécurité sociale, qui a été adoptée à 15 voix près.
Budget de la Sécu: contre la partie "recettes", RN et LFI font "le jeu du pire" (Faure)
