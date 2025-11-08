Au programme de votre magazine cette semaine, la réaction des proches de Cécile Kohler et Jacques Paris à l’annonce de leur libération conditionnelle en Iran. Leur retour en France est désormais attendu. Nous reviendrons aussi sur l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Cette victoire, vous le verrez a galvanisé la gauche française. Lucas Sarafian, journaliste à Politis, était notre invité.
ZOHRAN MAMDANI ÉLU À NEW YORK : Comment la gauche française s'empare du symbole Mamdani ?
