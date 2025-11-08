 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ZOHRAN MAMDANI ÉLU À NEW YORK : Comment la gauche française s'empare du symbole Mamdani ?

information fournie par France 24 08/11/2025 à 17:44

Au programme de votre magazine cette semaine, la réaction des proches de Cécile Kohler et Jacques Paris à l’annonce de leur libération conditionnelle en Iran. Leur retour en France est désormais attendu. Nous reviendrons aussi sur l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York. Cette victoire, vous le verrez a galvanisé la gauche française. Lucas Sarafian, journaliste à Politis, était notre invité.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines

information fournie par AFP 07 nov.
2

Incidents à la Philharmonie: une "défaite collective" selon le Crif

information fournie par AFP Video 07 nov.
3

Incidents à la Philharmonie de Paris: "Rien ne justifie ces actes", dit Nuñez

information fournie par AFP Video 07 nov.
4

Top 5 IA du 07/11/2025

information fournie par Libertify 05:00
5

Charles Michel : "Je vois un effondrement de l’UE face aux États-Unis"

information fournie par France 24 07 nov.
2
6

Des soldats ukrainiens enrôlés de forces ? Attention à ces vidéos

information fournie par France 24 07 nov.
2
7

Libération de Cécile Kohler et Jacques Paris : diplomatie ou chantage ?

information fournie par France 24 07 nov.
4
8

Baaba Maal : la légende sénégalaise célèbre ses 40 ans de carrière

information fournie par France 24 07 nov.
1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris

information fournie par AFP 04 nov.
4

Comment racheter ses trimestres de retraite ?

information fournie par Tout sur mes finances  04 nov.
2
5

Le Nigeria répond à Trump qu'il ne tolère aucune persécution religieuse

information fournie par AFP 04 nov.
3
6

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane

information fournie par AFP 04 nov.
7

Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 04 nov.
3
8

Impôt sur la fortune improductive : serez-vous concerné par ce nouvel ISF ?

information fournie par Ecorama 03 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
8

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank