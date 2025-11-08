Au Soudan, la guerre qui dure depuis 2023 entre les FSR du général Hemedti et les forces gouvernementales du général Al-Buhrane avait déjà fait tant de morts et de déplacés que l'ONU en parlait comme de la pire crise humanitaire au monde. Mais depuis la prise de la ville d'el-Fasher par les FSR, on assiste à un nouveau niveau d'horreur. Caroline Bouvard, directrice de Solidarités International au Soudan, était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Caroline Bouvard: "le Soudan est une crise qui est totalement oubliée"
