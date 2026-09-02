Interrogée au sujet du projet de budget pour 2027, la secrétaire nationale des Écologistes et candidate à l'élection présidentielle Marine Tondelier déclare que les Ecologiste ont "censuré tous les budgets de cette mandature (...) pour une bonne raison, c'est que ça n'allait pas dans la bonne direction". SONORE
Budget 2027: "on a censuré tous les budgets de cette mandature", déclare Tondelier
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