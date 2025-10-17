A l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, gros plan sur le budget 2026 et ses conséquences. Des dizaines d'associations tirent la sonnette d'alarme. Le prochain budget qui sera examiné la semaine prochaine par l'Assemblée nationale ne risque-t-il pas d’aggraver la pauvreté au lieu de la combattre? L'analyse de Noam Leandri, économiste.
Budget 2026 : les pauvres vont-ils trinquer ?
