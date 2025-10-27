 Aller au contenu principal
Brigitte Macron, née homme ? Retour sur 4 ans d’intox autour de la 1ère dame.

information fournie par France 24 27/10/2025 à 22:51

Le procès pour cyberharcèlement à l’encontre de Brigitte Macron vient de s’ouvrir en France contre 10 personnes accusées d’avoir relayée l’intox selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. Cette intox a aussi été très relayée aux Etats-Unis par l’influenceuse MAGA Candace Owens. Ce phénomène a un nom : la « tranvestigation ».

