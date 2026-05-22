La police a annoncé avoir saisi près de Rio de Janeiro environ 200.000 vignettes contrefaites de l'album Panini du Mondial-2026, qui fait fureur au Brésil, le pays des quintuples champions du monde de football.
Brésil : saisie de 200.000 fausses vignettes du Mondial-2026
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