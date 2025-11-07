 Aller au contenu principal
Brésil: Rituel autochtone pour marquer le début de la COP30 à Belém

information fournie par AFP Video 07/11/2025 à 13:49

"En Amazonie, rien ne commence sans un rituel", explique Walter Kumaruara, un autochtone de Baixo Tapajós, alors qu'il marque le début du sommet des leaders de la COP30.

COP 30
Environnement
2

