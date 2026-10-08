"Il faut maintenir la pression et il faut amplifier la mobilisation", a déclaré jeudi Marius Mesnil, co-secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne, à la sortie d'une réunion des trois principales associations lycéennes avec le ministre de l'Education Edouard Geffray, appelant à bloquer les lycées et à venir manifester "pour l'acte V de la mobilisation, le mardi 13 octobre".
Lycées: l'Union syndicale lycéenne appelle à se mobiliser le 13 octobre
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