Le Prix Nobel de littérature 2026 a été décerné jeudi à la poète canadienne Anne Carson, helléniste réputée, pour son oeuvre "audacieuse et inventive".
Le Nobel de littérature décerné à la Canadienne Anne Carson
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