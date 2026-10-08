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Le Nobel de littérature décerné à la Canadienne Anne Carson

information fournie par AFP Video 08/10/2026 à 18:52

Le Prix Nobel de littérature 2026 a été décerné jeudi à la poète canadienne Anne Carson, helléniste réputée, pour son oeuvre "audacieuse et inventive".

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