 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'image du pays se fissure à l'étranger

information fournie par France 24 20/10/2026 à 12:49

"La France brûle" : c’est la réaction de Donald Trump aux violences survenues ce week-end en France. Le président américain et plusieurs figures de l’extrême droite européenne dénoncent l’immigration et s’emparent de ces images de chaos. Assiste-t-on à une instrumentalisation politique de ces violences ? Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales, décrypte ces réactions et leurs enjeux.

17 octobre

Vidéos les + vues

1

Violences : Lecornu annonce des couvre-feux "localisés" et des aides pour les commerces touchés

information fournie par AFP 19 oct.
2

La BCE laissera-t-elle la France s’enfoncer dans la crise?

information fournie par Ecorama 19 oct.
2
3

Violences: Glucksmann appelle à une réponse "extrêmement ferme" sinon "Le Pen bénéficiera du chaos"

information fournie par AFP 19 oct.
22
4

Collections prêt-à-porter printemps-été 2027 : une mode affirmée, loin des stéréotypes

information fournie par France 24 19 oct.
5

Gaza: faute de moyens, le PAM contraint de réduire son aide humanitaire

information fournie par AFP Video 19 oct.
6

Jugée pour apologie du terrorisme, Rima Hassan dénonce une "tentative d'intimidation" avant d'excercer son droit au silence

information fournie par AFP 19 oct.
11
7

Violences: les premiers couvre-feux en vigueur, l'exécutif montre les muscles sur la réponse pénale

information fournie par AFP 19 oct.
74
8

Ouverture à Paris du procès de l'Insoumise Rima Hassan pour apologie du terrorisme

information fournie par AFP 19 oct.
5
1

Loi intégrale: l'Assemblée nationale adopte la proposition à l'unanimité

information fournie par AFP Video 13 oct.
2

L'Assemblée nationale adopte la loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles

information fournie par AFP 13 oct.
4
3

Budget 2027 : les débats démarrent dans l'hémicycle, la dette et la présidentielle dans les esprits

information fournie par AFP 14 oct.
11
4

Joseph Kabila en RDC: "Vers une propagation de la guerre?"

information fournie par France 24 14 oct.
5

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
6

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
7

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 13 oct.
8

Hausse des taux d’intérêt : voici les actions les plus en danger !

information fournie par Ecorama 13 oct.
1

Marine Le Pen a-t-elle raison ou tort d’affirmer que la France est au bord d’une crise obligataire ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
16
2

Faut-il acheter ces 2 actions du CAC 40 qui perdent 50% cette année ?

information fournie par Ecorama 28 sept.
5
3

Des taux d’intérêt plus haut pendant longtemps ?

information fournie par Boursorama 25 sept.
4

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2026

information fournie par Boursorama 28 sept.
5

La mégafusée Starship d'Elon Musk signe un premier vol en orbite

information fournie par AFP 28 sept.
15
6

Projet d'attaque présumé contre une base militaire en Angleterre: ce que l'on sait

information fournie par AFP 29 sept.
13
7

Saint-Pierre-et-Miquelon: des touristes canadiens "boycottent" les États-Unis

information fournie par AFP Video 29 sept.
8

Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3

information fournie par Boursorama 29 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank