"La France brûle" : c’est la réaction de Donald Trump aux violences survenues ce week-end en France. Le président américain et plusieurs figures de l’extrême droite européenne dénoncent l’immigration et s’emparent de ces images de chaos. Assiste-t-on à une instrumentalisation politique de ces violences ? Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales, décrypte ces réactions et leurs enjeux.
L'image du pays se fissure à l'étranger
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