Boursolive : comment intégrer les obligations dans sa stratégie d’investissement

information fournie par Boursorama 18/11/2025 à 17:17

Si la plupart des investisseurs, même débutants, connaissent plus ou moins bien les actions et leur fonctionnement, c'est souvent beaucoup moins vrai pour les obligations : leurs caractéristiques, leurs risques mais aussi tout simplement comment on s'expose à cette classe d'actifs.

Dans ce Boursolive diffusé en live le 12 novembre, Valentine Ainouz,  head of fixed income strategy chez Amundi Investment Institute et Raphael Chemlat Credit, portfolio manager at Amundi Asset Management ont décrypté le sujet et répondu aux questions des internautes de Boursorama.

