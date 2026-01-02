Manchester City a été tenu en échec par Sunderland (0-0) lors de la 19e journée de Premier League. Les Sky Blues, qui restaient sur six victoires consécutives en championnat, n'ont pas réussi à faire la différence. City reste deuxième, à quatre points d'Arsenal.
Premier League : Manchester City freiné dans son élan
