Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le premier trimestre 2026

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Dans ce numéro de BoursoFocus, David Gosselin, gérant de portefeuille chez Société Générale Investment Solutions, fait le point sur le premier trimestre 2026 pour les fonds Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique. Il évoque notamment le bilan de tous les profils dans un contexte de marché brutal (conflit en Iran, flambée du pétrole, recorrélation actions-obligations…), les arbitrages géographiques opérés en cours de trimestre face à un dollar qui a joué son rôle d'amortisseur, et ses convictions pour le deuxième trimestre.