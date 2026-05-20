Bourso Business : tout savoir sur le compte pro et ses solutions pour gérer votre trésorerie

information fournie par BoursoBank • 20/05/2026 à 16:57

Spécialement conçu pour les indépendants, Bourso Business est un compte bancaire gratuit, assorti d'une carte bancaire business gratuite et d'une offre de services complémentaires comme une assurance, une épargne spécialement adaptées aux pros ou encore des solutions de paiement proposées en partenariat.

Dans ce webinaire initialement diffusé en direct le 13 mai, Virginie Radovic, responsable marketing moyens de paiement et Thomas Vitoux, chef de produits Bourse, ont présenté l'offre dans le détail en incluant une description exhaustive des caractéristiques du compte titres pro. Ils ont également répondu aux questions des clients BoursoBank.