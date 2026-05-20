Bourso Business : tout savoir sur le compte pro et ses solutions pour gérer votre trésorerie

Spécialement conçu pour les indépendants, Bourso Business est un compte bancaire gratuit, assorti d'une carte bancaire business gratuite et d'une offre de services complémentaires comme une assurance, une épargne spécialement adaptées aux pros ou encore des solutions de paiement proposées en partenariat.
Dans ce webinaire initialement diffusé en direct le 13 mai, Virginie Radovic, responsable marketing moyens de paiement et Thomas Vitoux, chef de produits Bourse, ont présenté l'offre dans le détail en incluant une description exhaustive des caractéristiques du compte titres pro. Ils ont également répondu aux questions des clients BoursoBank.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
Avec un compte bancaire gratuit aux multiples fonctionnalités, une carte bancaire business premium gratuite, des assurances et assistances spécialement conçues pour le quotidien des pros, et des produits et services très utiles (solutions d’encaissement, assurances, compte à terme), vous allez pouvoir compter sur l’offre Bourso Business pour booster et simplifier votre activité. Grâce à une ouverture en quelques clics et à un accès unique à la même application (pour vos profils pro et perso), votre expérience bancaire sera grandement facilitée ! Sont concernées les entreprises individuelles et sociétés unipersonnelles dont le représentant légal (associé unique) est déjà titulaire à titre personnel d'un compte à vue BoursoBank. Des vérifications complémentaires peuvent s’appliquer pour confirmer l’éligibilité du profil à l’offre Bourso Business.