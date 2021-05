Bourse : un nouveau départ pour les banques françaises ?

Ecorama • 11/05/2021 à 14:10

Les résultats du premier trimestre des banques françaises et européennes montrent un net redressement de leurs comptes, avec des bénéfices parfois largement supérieurs aux attentes des experts... Alors l'horizon se dégage-t-il vraiment pour les banques, avec des hausses de cours entre 30 et 50% depuis le début de l'année ? Le point de vue de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 11 mai 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com