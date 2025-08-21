À Marseille, Karima Kouider côtoyait la Méditerranée sans oser s'y baigner. Une appréhension qu'elle a appris à surmonter progressivement avec les cours de natation dispensés par une association des quartiers Nord.
Dans les quartiers Nord de Marseille, des mères renouent avec la mer
