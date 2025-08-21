Eboulement mortel en Haute-Savoie: la roche reste instable, opérations de sécurisation en cours

Photographie d'une route surélevée de la vallée d'Arve à Passy le 24 avril 2025. Deux jeunes d'une vingtaine d'années, circulant en voiture, ont été tués près de cette commune lors d'un éboulement sur la RN205 le 20 août 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

La roche reste instable et des "opérations de sécurisation" sont en cours jeudi près de Passy en Haute-Savoie, où un éboulement a fait deux morts et deux blessés la veille, a indiqué la préfecture à l'AFP.

La route nationale 205, sur laquelle un bloc de roches a percuté une voiture vers 18H00 mercredi tuant deux passagers âgés d'une vingtaine d'années, restera fermée dans le sens descendant pendant une dizaine de jours, a ajouté une porte-parole.

"Des sondages ont lieu car le terrain reste très instable" au dessus de cette route qui court le long du flanc de la montagne, a-t-elle précisé.

L'accès à Chamonix reste toutefois possible, avec des ralentissements, le viaduc des Egratz ayant été ouvert à la circulation dans les deux sens, souligne la préfecture.

Les roches sont tombées sur l'arrière d'un véhicule de vacanciers originaires de la Somme. Le père et la mère, âgés de 54 ans, qui se trouvaient à l'avant ont été blessés et transférés à l'hôpital. Passagers à l'arrière, leur fils et sa petite amie, tous les deux nés en 2002, ont été tués.

L'accident est survenu dans un "secteur très fracturé, avec une roche peu saine", où il existe déjà de nombreux ouvrages de protection, notamment des filets, souligne Ludovic Ravanel, géomorphologue et directeur de recherches au CNRS.

Même si "le lien direct est difficile à démontrer", le drame a eu lieu "après dix jours de canicule et au premier jour de précipitations significatives", relève-t-il.

Or, "la sécheresse a pour effet d'assécher les fractures au niveau des parois et, paradoxalement, les fractures sèches tiennent moins que quand elles ont une certaine humidité, explique-t-il. Quand derrière il y a des précipitations significatives, ça produit des pressions dans les fissures qui peuvent déloger les blocs."