Le Racing Club de Strasbourg reçoit les Danois de Brondby en barrage aller de Ligue Conférence. Les Strasbourgeois n'ont pas connu l'Europe depuis 2006.
Football : Strasbourg affronte Brondby pour enfin retrouver l'Europe
