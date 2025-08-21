 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"La paix dépend de la justice, de la libération des prisonniers et de la réparation des dommages"

information fournie par France 24 21/08/2025 à 11:23

Lors du sommet en Alaska, le président russe Vladimir Poutine a été présenté comme le grand gagnant de cette joute diplomatique. À l’issue de la rencontre, les déclarations de l’administration Trump semblaient aller dans le sens de Moscou, en réclamant de Kiev des concessions territoriales que celle-ci a immédiatement rejetées. Les précisions de Bogdana Fedun, conseillère en affaires publiques chez Rasmussen Global.

Guerre en Ukraine
OTAN

