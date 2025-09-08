Alors que le Premier Ministre français François Bayrou a perdu la confiance des députés, le mouvement « Bloquons tout » appelle à des mobilisations dans la toute la France mercredi 10 septembre. Une mobilisation que des faux comptes, notamment venues de l'étranger, cherchent à amplifier.
"Bloquons-tout" : des tentatives d'influence venues d'ailleurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro