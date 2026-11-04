"Le blocus des lycées, c'est l'ultime recours qu'il nous reste", assure le co-secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne Marius Mesnil à la sortie d'un groupe de travail sur l'organisation des temps scolaires au ministère de l'Education nationale. "C'est seulement quand on s'est mobilisés qu'on a vraiment été écoutés et qu'il y a eu des premières annonces", insiste-t-il, appelant les lycéens à se joindre aux manifestations aux côtés des syndicats mobilisés pour les salaires jeudi. SONORE
Blocages de lycées : "On continue jusqu'au bout" (Union syndicale lycéenne)
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