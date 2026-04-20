Le président français a dénoncé lundi une "erreur des deux côtés" autour du détroit d'Ormuz, enjeu majeur du conflit au Moyen Orient. "Il est vraisemblable que suite à la décision américaine de maintenir un blocus ciblé sur Ormuz (...) les autorités iraniennes ont changé leur position initiale (..) C'est une erreur des deux cotés".
Blocage d'Ormuz: Macron dénonce une "erreur des deux côtés", appelle à "revenir au calme"
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