Une frappe aérienne de la junte birmane sur un hôpital de l'ouest du pays a fait au moins 31 morts, a indiqué jeudi un travailleur humanitaire sur place, alors que l'armée mène une vaste offensive à l'approche d'élections.
Birmanie: une frappe aérienne de la junte sur un hôpital fait des dizaines de morts
