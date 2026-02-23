 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bénin: Ganvié, un village lacustre où l'on fait la cour en pirogue

information fournie par AFP Video 23/02/2026 à 17:27

À Ganvié, célèbre village lacustre du Bénin, l'amour emprunte parfois des chemins inattendus. Ici, au cœur des canaux, l'un d'eux porte un nom singulier: "le canal des amoureux". Lieu de confidences et de rencontres, cette voie d'eau est devenue un endroit prisé par les jeunes pour trouver l'âme sœur.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Les crues se stabilisent lentement dans une partie de l'Ouest

information fournie par AFP Video 22 févr.
2

RDC : Jean-Marc Kabund réclame un dialogue inclusif et critique Tshisekedi

information fournie par France 24 22 févr.
3

Joann Sfar: "au Proche-Orient, la certitude que rien ne va marcher fait le lit des extrémistes"

information fournie par France 24 22 févr.
4

Trump annonce une surtaxe des droits de douane de 15%, quel impact en Afrique du sud ?

information fournie par France 24 22 févr.
5

Syrie: les forces américaines se retirent d'une importante base, doivent quitter la Syrie d'ici un mois

information fournie par AFP 11:12
6

Le film "Une bataille après l'autre" triomphe aux Bafta britanniques

information fournie par AFP 11:18
7

DiCaprio, Chalamet et Stone arrivent aux Bafta à Londres

information fournie par AFP Video 12:01
8

Baftas: Paul Mescal, Kate Hudson et Ethan Hawke sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 10:44
1

À Toulouse, des centaines de visiteurs suivent le décollage de Sophie Adenot

information fournie par AFP Video 14 févr.
2

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
3

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
4

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
5

Pourparlers Iran/Etats-Unis : Téhéran confiant, Washington plus méfiant

information fournie par AFP 17 févr.
7
6

Le Coin des Experts : Pourquoi certains produits sont bid-only ?

information fournie par SG Bourse 29 sept. 2023
7

Ukraine: discussions "très tendues" à Genève entre Russes et Ukrainiens sous médiation américaine

information fournie par AFP 17 févr.
24
8

Japon: Takaichi reconduite Première ministre après son triomphe électoral

information fournie par AFP Video 18 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank