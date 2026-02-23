À Ganvié, célèbre village lacustre du Bénin, l'amour emprunte parfois des chemins inattendus. Ici, au cœur des canaux, l'un d'eux porte un nom singulier: "le canal des amoureux". Lieu de confidences et de rencontres, cette voie d'eau est devenue un endroit prisé par les jeunes pour trouver l'âme sœur.
Bénin: Ganvié, un village lacustre où l'on fait la cour en pirogue
