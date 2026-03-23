Des véhicules de police sont postés à l'extérieur de la gare de Bruxelles-Midi, l'un des principaux carrefours ferroviaires de Belgique, suite à son évacuation après la découverte de deux colis suspects, selon un porte-parole de la police fédérale. IMAGES
Belgique: la gare de Bruxelles-Midi évacuée en raison de deux colis suspects
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