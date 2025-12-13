Le Bélarusse Ales Bialiatski, colauréat du prix Nobel de la paix 2022, libéré de prison après des pourparlers entre Minsk et Washington, arrive à l'ambassade des États-Unis à Vilnius en Lituanie.
Bélarus: le dissident Bialiatski libéré, arrive à Vilnius en Lituanie
