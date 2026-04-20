"C'est toujours un peu ce qu'on cherche, à être entendu, mais eux aussi ont été entendus", déclare le président du Rassemblement national Jordan Bardella à la sortie d'un déjeuner très commenté avec le Medef. (COMPLETE VIDIA8DR2KE_FR) SONORE
Bardella salue des "échanges parfaitement courtois" à la sortie de son déjeuner avec le Medef
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