"Les histoires, toutes ces histoires-là, je ne commente pas, je ne veux pas commenter. C'est des petites guéguerres sur les réseaux sociaux", a affirmé jeudi Ousmane Dembélé à propos d'un éventuel conflit avec Kylian Mbappé sur le Ballon d'Or, interrogé en conférence de presse à la veille de France-Italie.
Ballon d'Or/Mbappé: Dembélé évoque "des petites guéguerres sur les réseaux sociaux"
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