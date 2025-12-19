À 26 ans, le jeune auteur congolais Steve Aganze fait une entrée remarquée dans la littérature avec Bahari-Bora, un roman intense sur l’enfance volée, les violences sexuelles en temps de guerre et la résilience des femmes dans l’Est de la RDC. Inspiré de son propre vécu à Bukavu, il mêle fiction, poésie et témoignage dans une langue sensible et puissante. Ce vendredi soir dans le Journal de l’Afrique, il est notre invité.
"Bahari-Bora", le premier roman de Steve Aganze sur la survie d’une enfant-soldate en RDC
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro