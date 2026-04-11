Semaine angoissante pour les civils iraniens comme pour la diaspora, après la menace de Donald Trump "d'anéantir la civilisation iranienne". Un cessez-le-feu a finalement été annoncé, des négociations sont en cours. Mais elles n'évoquent pas le sort de la population iranienne, que Donald Trump avait pourtant appelé à se soulever contre le régime il y a quelques semaines. La dessinatrice franco-iranienne Bahareh Akrami était l'Invitée d'Au Coeur de l'Info.
Bahareh Akrami : "dans les négociations, on parle d'Ormuz, mais pas de la population iranienne"
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