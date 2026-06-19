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Bagarres, spectatrices plantureuses… Attention à ces images du mondial de foot

information fournie par France 24 19/06/2026 à 21:49

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein, les contenus générés par intelligence artificielle autour de la compétition se multiplient sur les réseaux sociaux. Supporter allemand grimé en Adolf Hitler, supportrices plantureuses ou batailles sur et en dehors du terrain… tout est faux !

IA: Intelligence artificielle

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