Le président français Emmanuel Macron arrive avec son épouse Brigitte Macron à la cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter, 20 mois après le décès de l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France. IMAGES
Badinter au Panthéon : arrivée de Macron à la cérémonie
